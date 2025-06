Salernitana – Sampdoria, terminato il primo tempo

Terminato da pochissimo il primo tempo all’Arechi tra Salernitana e Sampdoria, match di ritorno valido per i playout di Serie B.

Il parziale è di 0 – 1, è in vantaggio la Sampdoria, rete di Coda al 38′.

Clima molto caldo allo stadio; Doveri subito ferma il gioco e chiede allo speaker di annunciare la richiesta di smettere con i laser utilizzati per disturbare i giocatori ospiti. L’intervento dell’arbitro nasce da una segnalazione del difensore Riccio, sonori fischi per lui.

In campo comunque succede poco nei primi minuti.

Primo tiro ospite con Sibilli, para facilmente Christensen.

Tanto possesso palla per i padroni di casa, ma è la Sampdoria con Meulensteen a rendersi pericolosa.

Finalmente i padroni di casa: Soriano vicino al bersaglio, ottima la risposta del portiere ospite Ghidotti.

Svolta al 34′ padroni in casa in vantaggio con il difensore Ferrari che in mischia nell’area piccolo, a seguito di un corner, riesce a girare in rete. Non serve a nulla: Il VAR annulla per tocco di mano dello stesso Ferrari.

Gli animi si accendono ancora di più. La Salernitana accusa il colpo e segna la Samp; Coda al minuto 38 mette una seria ipoteca sul risultato complessivo.

Ai campani adesso servono 5 reti per ribaltare l’inerzia del punteggio complessivo: ipotesi a dir poco improbabile.

Assegnati 5′ di recupero.