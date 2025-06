Romano – Contatti positivi tra il Napoli e Sancho. I dettagli

Il Napoli è senza dubbio la società italiana più attiva sul mercato e ha come obbiettivo principale quello di prendere due esterni. I partenopei devono infatti sostituire in ritardo Kvaratshkelia. Tra i profili tenuti sott’occhio dal ds Manna vi sono quelli di Sancho, Chiesa, Ndoye, Lang e Lookman.

Tuttavia, come riportato da Fabrizio Romano, per ora il Napoli sta avendo contatti positivi col Man Utd per l’acquisto di Sancho che ha aperto alla destinazione campana. I partenopei non avranno problemi a pagare il cartellino dell’ex Chelsea a patto che però si riduca lo stipendio in quanto troppo alto per gli standard del Napoli (15 milioni di euro a stagione).

Gli azzurri dovranno però affrontare la concorrenza della Juventus che trattò il classe 2000 già la scorsa estate ma al momento Sancho ha dato priorità al Napoli.