Osimhen, ultimatum Galatasaray: “Abbiamo l’accordo con il Napoli, decidi”

Il futuro di Victor Osimhen potrebbe decidersi a stretto giro.

Il calciatore nigeriano dopo aver rifiutato momentaneamente la corte dell’ Al Hilal potrebbe trasferirsi definitivamente in Turchia, al Galatasaray in cui lo scorso anno ha vinto il titolo e la classifica cannonieri.

Il club turco vorrebbe formare una coppia d’attacco con Osimhen e l’argentino Icardi per cercare di realizzare un’ottima stagione in Champions e avrebbe dato un ultimatum al calciatore nigeriano tramite il vice presidente: “Ci fa aspettare, il nostro tempo sta per finire. Gli abbiamo offerto cifre superiori a quelle proposte in Europa”. Il club turco ha quindi deciso di recapitare a Osimhen un vero e proprio ultimatum, ribadendo che è la prima scelta per rinforzare il reparto offensivo ma che è necessario definire il prima possibile il destino dell’operazione. Dopo le vacanze, vieni al tavolo e prendiamo una decisione. Se continua a trascinarsi, ne risentiremo noi come società“.