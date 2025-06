Napoli, idea Chiesa: pronto al taglio dell’ingaggio

Il Napoli non si ferma e continua a costruire un organico di altissimo livello per il tecnico Antonio Conte. Dopo gli arrivi di Kevin De Bruyne e Marianucci, la società azzurra sta valutando un clamoroso colpo di mercato: il ritorno in Italia di Federico Chiesa.

Secondo quanto riportato da Cronache di Napoli, il giocatore avrebbe già aperto alla possibilità di vestire la maglia del Napoli, tanto da rendersi disponibile a ridursi l’ingaggio pur di approdare all’ombra del Vesuvio. Attualmente al Liverpool, dove ha vissuto una stagione difficile tra infortuni e poche presenze con il tecnico Arne Slot, Chiesa guadagna circa 9 milioni di euro lordi all’anno. Il suo desiderio è chiaro: tornare protagonista e giocare con continuità, anche in vista del Mondiale 2026, qualora l’Italia di Rino Gattuso riuscisse a qualificarsi.

A fare da intermediario nella trattativa c’è Fali Ramadani, che sta lavorando per favorire il ritorno in Serie A del talento azzurro.