Punteggio pieno per la Juventus nel Mondiale per Club in corso di svolgimento negli Stati Uniti.

Seconda vittoria di fila per i bianconeri che liquidano la pratica Wydat di Casablanca con un secco 4 – 1.

Dopo l’autorete del marocchino Boutouil ha indirizzato la gara la doppietta di Yildiz, nel finale spazio anche a Vlahovic che ha segnato su rigore.

La squadra guidata da Tudor adesso è prima nel girone G, in attesa della sfida tra il Manchester City e l’Al-Ain.