Mondiale per Club: il Real Madrid vince

Poco fa per il girone H del Mondiale per Club. Il Real Madrid ha battuto per 3- 1 i messicani del Pachuca.

Gara più complicata del previsto per i blancos. Inizio veloce dei messicani e cartellino rosso per Asencio del Real, dopo solo 7′ di gioco.

La maggior caratura tecnica esce fuori da metà frazione: in rete Bellingham e Arda Guler.

Nella ripresa gli spagnoli controllano e al 70′ chiudono definitivamente la contesa con Valverde.

Nel finale sussulto d’orgoglio e rete della bandiera per i messicani ad opera di Montiel.

Real primo in classifica, in attesa di RB Salisburgo – Al Hilal.