Lukaku dice no all’Arabia: vuole restare al Napoli

Romelu Lukaku ha detto no a una maxi offerta proveniente dall’Arabia Saudita. Come riportato da Il Mattino, al bomber belga è stato proposto un contratto da ben 15 milioni di euro netti a stagione, ma l’ex Chelsea non ha avuto dubbi: ha rifiutato l’offerta, ribadendo la volontà di restare al Napoli e onorare il contratto triennale firmato da poco. Il belga è convinto dal progetto guidato da Antonio Conte e intende esserne protagonista.

Diversa, invece, la situazione di Victor Osimhen. L’Al-Hilal non ha ancora mollato la presa e resta in attesa, pronto a tentare l’affondo per il centravanti nigeriano. Il Napoli punta a chiudere l’operazione prima dell’inizio del ritiro di Dimaro, per evitare tensioni interne. Sia il club che il giocatore sembrano ormai convinti della separazione, e i prossimi giorni saranno decisivi per il futuro dell’attaccante ex Lille.