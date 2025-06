Il Roma: Napoli, Conte spinge per Nunez

Il Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato. In prima pagina, il quotidiano Il Roma titola: “Conte insiste per Nunez. Manna ci prova per Ndoye e Chiesa”. L’allenatore azzurro spinge per l’arrivo di Darwin Nunez come rinforzo di spessore per l’attacco, mentre il direttore sportivo Giovanni Manna lavora su più fronti, sondando il terreno per Dan Ndoye e Federico Chiesa, entrambi apprezzati per tecnica e duttilità.

Nel frattempo, Lorenzo Lucca resta una pista valida come alternativa offensiva, mentre per Sergej Milinkovic-Savic si rimane in attesa di sviluppi più favorevoli sul fronte economico e contrattuale.