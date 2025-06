Gazzetta dello Sport: Napoli, doppio sì dal mercato

Il mercato si infiamma e il Napoli campione d’Italia mette a segno due colpi importanti: secondo La Gazzetta dello Sport, è arrivato il via libera per Lorenzo Lucca, in arrivo dall’Udinese per rinforzare l’attacco come vice Lukaku. Ma non è finita: il club azzurro è vicino anche al giovane talento Juanlu, per un doppio innesto che promette qualità e profondità alla rosa di Conte.

Anche il Milan è attivo sul mercato e guarda in Francia: il terzino del Lille Tiago Santos è una tentazione concreta. Tutto, però, dipende dal futuro di Theo Hernandez, che senza una cessione rischia di restare fuori dal progetto tecnico, in una situazione da separato in casa.