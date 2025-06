Dal Cholo al Cholito: Il Pisa cerca un bomber in casa Napoli.

fonte foto: Instagram @simeonegiovanni

Il Pisa neopromosso in Serie A cerca un attaccante per la prossima stagione. I toscani cercano un bomber in casa Napoli che potrebbe partire in questa sessione di mercato.

Giovanni Simeone è diventato il primo obbiettivo in attacco per il Pisa. La squadra nerazzurra cercherà di spingere per ingaggiare il centravanti italo-argentino, visto anche i buoni rapporti con il padre del giocatore Diego Simeone e il ds Manna.

Difatti i pisani spingeranno per concludere al più presto il colpo Simeone, visto i grandi rapporti di vicinanza tra il ds Manna ed un dirigente del club toscano Giovanni Corrado.

Inoltre non sarebbe il primo Simeone a vestire la maglia del Pisa, difatti in passato anche il padre Diego Simeone ha vestito la casacca nerazzurra nelle stagioni dal 1990 al 1992.

In casa Simeone il legame con il Pisa non si è mai interrotto, infatti fu proprio Diego Simeone tra i primi a complimentarsi per la promozione in Serie A del Pisa.

Il Pisa al momento ha chiesto informazioni al Napoli sul giocatore per capire a quanto potrebbe chiudersi l’affare. I partenopei fanno sapere che non lo venderanno a meno di 8 milioni, una cifra che per i toscani neopromossi è elevata e bisogna capire fin dove si possa trattare con il Napoli.

