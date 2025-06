22 giugno 1986: Festa del calcio Argentino: dal pallone alla storia

22 giugno 1986, quarti di finale della Coppa del Mondo, al Banorte Stadium di Città del Messico, in Messico, tra Argentina ed Inghilterra. Una partita vinta dagli albiceleste per 2-1, che passerà alla storia per le polemiche e non solo.

Difatti a regalare la vittoria ed il passaggio in semifinale all’Argentina ci pensò Diego Armando Maradona con una doppietta in pochi minuti (51′,55′).

Non bastò il tentativo di recuperare da parte dei Tre Leoni con una rete messa a segno da Lineker che accorciò solo le distanze per 2-1.

La partita dunque decretò il passaggio del turno degli argentini, ma fu oggetto di polemica per anni, per via del primo gol messo a segno dal Pibe de Oro con la mano che passò alla storia come la Mano di Dios.

Per lunghissimi anni Maradona non ammise mai di aver toccato il pallone con la mano, cosa che il portiere inglese Peter Shilton, adesso deceduto, non li perdonò mai.

Dopo molto anni Diego ammise finalmente di aver toccato la palla con la mano, ma il portiere Shilton non si mise mai l’anima in pace per questo errore arbitrale, che poteva regalare agli inglesi la possibilità di giocarsi il passaggio del turno.

Quella giornata passò alla storia anche come il giorno nazionale del calcio argentino.

Infine quel mondiale lo vinse la formazione albiceleste contro la Germania Ovest per 3-2, decisive le reti di Brown, Valdano e Barruchaga per gli argentini, che vinserò il loro 2 mondiale della storia.