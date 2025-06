L’edizione odierna di Repubblica ha fatto il punto sulla situazione del mercato in uscita del Napoli. Secondo quanto riportato, il club sta lavorando non solo sugli acquisti, ma parallelamente anche sulle complesse operazioni di cessione. L’obiettivo è snellire la rosa e incrementare le risorse economiche da reinvestire. Sono ben undici i giocatori ritenuti non idonei al nuovo progetto, sia per ragioni economiche che tecniche. Tra le situazioni più delicate spicca quella di Victor Osimhen, che ha recentemente dichiarato di non avere urgenza nel chiarire il proprio futuro. Il Galatasaray continua a manifestare interesse ed è pronto a migliorare la sua offerta, mentre le opzioni italiane sembrano impraticabili. De Laurentiis spera in un intervento del Liverpool, il club di Premier League maggiormente interessato, seguito dal Manchester United. Non si esclude però che, dopo il Mondiale per Club, possa riaprirsi anche la pista dell’Arabia Saudita. In uscita figurano inoltre il difensore Zanoli, i centrocampisti Folorunsho e Cajuste, l’esterno Zerbin e l’attaccante Lindstrom. Il direttore sportivo Manna sta cercando soluzioni adeguate anche per Rafa Marin, molto vicino al Villarreal, così come per Mazzocchi, Hasa e Simeone. Intanto, Billing ha già lasciato il Napoli. In tutto, le cessioni potrebbero portare nelle casse circa cento milioni di euro.