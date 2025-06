L’edizione odierna de Il Mattino fa il punto sul prossimo mercato del Napoli, evidenziando i movimenti della società per rafforzare la rosa a disposizione di Conte. Il tecnico ha espressamente richiesto un acquisto importante per potenziare l’attacco, e in cima alla lista figura Darwin Nunez, centravanti attualmente in forza al Liverpool. Gli azzurri stanno valutando con determinazione questa pista. Secondo quanto riportato, Manna mantiene l’interesse vivo su Nunez, attendendo segnali dall’apertura del Liverpool e dimostrandosi disposto ad aspettare ulteriormente. Il club inglese richiede una cifra intorno ai 50 milioni, mentre il Napoli è pronto a spingersi fino a 30, il che lascia ampio margine di distanza fra le due parti. Tuttavia, nei prossimi giorni è previsto un nuovo colloquio, che potrebbe risultare decisivo. Per quanto riguarda un possibile coinvolgimento di Osimhen, sembra che Arne Slot non lo consideri una priorità al momento. Infine, pare che Conte abbia già dato il suo benestare all’operazione per portare Nunez in azzurro.