L’ex calciatore Stefano Sorrentino ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Meret e il rinnovo? Forse non arriva perchè stanno mettendo a posto gli ultimi dettagli. Caprile è un fratello minore per me. Se il Napoli non dovesse trattenere Meret io terrei Caprile tutta la vita. Se fossi una società ed avessi i soldi da spendere per il portiere io andrei su Caprile”.