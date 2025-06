Zoff: “De Bruyne? Un valore in più per il Napoli”

In un’intervista rilasciata a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, Dino Zoff ha affrontato diversi temi di grande attualità, a partire dalla nomina di Gennaro Gattuso come nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana.

“Penso che la scelta di Gattuso sia giusta – ha dichiarato Zoff –. Conosce bene lo spirito della Nazionale e può dare un contributo importante. In più, non ha nulla da perdere, visto che in molti ci considerano già fuori dal prossimo Mondiale.”

L’ex portiere e allenatore ha però mostrato ottimismo per il futuro della selezione azzurra: “Io invece vedo delle possibilità. Se non siamo andati ai Mondiali per due edizioni è perché evidentemente avevamo dei limiti. Lo sport non ammette mezze misure: tra periodi negativi e un po’ di sfortuna, non siamo stati abbastanza forti. Ma ora ci sono segnali di ripresa.”

Zoff ha anche commentato l’attualità del Napoli, soffermandosi sia su Antonio Conte, sia sull’eventuale arrivo di Kevin De Bruyne: “Conte ha fatto un grande lavoro, ha riportato lo scudetto a Napoli e merita di continuare. Il secondo anno è sempre più difficile, ma ha le capacità per far crescere ancora la squadra. Quanto a De Bruyne, mi sarebbe piaciuto allenarlo. Anche se il centrocampo del Napoli è già forte, lui può alzare ancora il livello.”