Tmw – Manna vuole Cambiaso per rinnovare la fascia, ma la Juventus lo considera incedibile. La situazione

Giovanni Manna vuole Andrea Cambiaso. Il terzino della Juventus, stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, è uno dei nomi in cima alla lista del Ds del Napoli per rinnovare le corsie esterne. Questa, si tratta però di una trattativa molto complicata, poichè la società bianconera è intenzionata a rinnovare il suo calciatore fino al 2030, con un ingaggio superiore ai 3 milioni di euro. Dunque, parliamo di un profilo incedibile. Inoltre, c’è un’agguerrita concorrenza da battere. Su tutte, c’è il Milan che lo punta come successore di Theo Hernandez sulla fascia sinistra, e che ha dalla sua un tecnico come Massimiliano Allegri che lo conosce molto bene. Ci sono anche delle sirene estere come quelle dell’Atletico Madrid e del Bayern Monaco. I primi, perché si sono visti sfumare l’arrivo di Theo Hernandez, mentre i secondi hanno intenzione di riprovarci dopo il no dell’anno scorso.