Sky Sports Uk – Il Napoli offre 30 milioni per O’Riley del Brighton, gli inglesi pronti ad ascoltare offerte. I dettagli

Il Napoli ha offerto 30 milioni di euro per Matt O’Riley, centrocampista del Brighton. È quanto riporta il portale Sky Sports Uk. Secondo quanto riportato, in questo momento sono in corso le discussioni tra la dirigenza partenopea e quella inglese per le condizioni economiche. Da parte del Brighton, il calciatore danese è visto come una pedina importante della squadra, ma si è pronti ad ascoltare eventuali offerte se ritenute giuste. C’è però una folta concorrenza da battere per arrivare al suo profilo, sia da parte di club di Serie A che di Premier League. Su tutte, ci sono Atalanta e Roma, anche se gli azzurri al momento guidano la corsa.