Serie A 2025/2026: anticipi e posticipi, il Napoli giocherà sabato alle 18:30 contro il Sassuolo

La Serie A 2025/2026 è pronta a partire e la Lega ha ufficializzato anticipi e posticipi delle prime tre giornate di campionato. Il fischio d’inizio è fissato per sabato 23 agosto, con i primi due match alle ore 18:30. La programmazione, come di consueto, sarà distribuita tra il sabato, la domenica e il lunedì, con alcune partite trasmesse in esclusiva su Sky.

Tra le sfide più attese spiccano Juventus-Inter alla 3ª giornata, il debutto del nuovo Napoli di Conte contro il Sassuolo e il ritorno di grandi classiche come Roma-Torino e Milan-Bologna. Un avvio di stagione subito ad alta intensità, tra big match, esordi intriganti e partite già decisive in ottica classifica.

Di seguito il programma dettagliato delle prime tre giornate:

1ª GIORNATA (23–25 agosto 2025):

Genoa-Lecce → sabato 23 agosto, ore 18:30

→ sabato 23 agosto, ore 18:30 Sassuolo-Napoli → sabato 23 agosto, ore 18:30

→ sabato 23 agosto, ore 18:30 Milan-Cremonese → sabato 23 agosto, ore 20:45

→ sabato 23 agosto, ore 20:45 Roma-Bologna → sabato 23 agosto, ore 20:45 (SKY)

→ sabato 23 agosto, ore 20:45 (SKY) Cagliari-Fiorentina → domenica 24 agosto, ore 18:30

→ domenica 24 agosto, ore 18:30 Como-Lazio → domenica 24 agosto, ore 18:30 (SKY)

→ domenica 24 agosto, ore 18:30 (SKY) Atalanta-Pisa → domenica 24 agosto, ore 20:45

→ domenica 24 agosto, ore 20:45 Juventus-Parma → domenica 24 agosto, ore 20:45

→ domenica 24 agosto, ore 20:45 Udinese-Verona → lunedì 25 agosto, ore 18:30

→ lunedì 25 agosto, ore 18:30 Inter-Torino → lunedì 25 agosto, ore 20:45 (SKY)

2ª GIORNATA (29–31 agosto 2025):

Cremonese-Sassuolo → venerdì 29 agosto, ore 18:30

→ venerdì 29 agosto, ore 18:30 Lecce-Milan → venerdì 29 agosto, ore 20:45 (SKY)

→ venerdì 29 agosto, ore 20:45 (SKY) Bologna-Como → sabato 30 agosto, ore 18:30

→ sabato 30 agosto, ore 18:30 Parma-Atalanta → sabato 30 agosto, ore 18:30

→ sabato 30 agosto, ore 18:30 Napoli-Cagliari → sabato 30 agosto, ore 20:45

→ sabato 30 agosto, ore 20:45 Pisa-Roma → sabato 30 agosto, ore 20:45 (SKY)

→ sabato 30 agosto, ore 20:45 (SKY) Genoa-Juventus → domenica 31 agosto, ore 18:30

→ domenica 31 agosto, ore 18:30 Torino-Fiorentina → domenica 31 agosto, ore 18:30 (SKY)

→ domenica 31 agosto, ore 18:30 (SKY) Inter-Udinese → domenica 31 agosto, ore 20:45

→ domenica 31 agosto, ore 20:45 Lazio-Verona → domenica 31 agosto, ore 20:45

3ª GIORNATA (13–15 settembre 2025):