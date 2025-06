Osimhen: “Futuro? Ora mi godo le vacanze, poi si vedrà”

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, è intervenuto al canale Youtube di Daddy Freeze per parlare del suo futuro. Ecco cosa ha dichiarato:

“Sai, questo è quello che succede quando finisce la stagione e poi iniziano le trattative per il trasferimento estivo. Ci sono tanti club che mi vogliono, ma in questo momento mi sto concentrando sulle vacanze per divertirmi. Mentre mi diverto, ricordo la mia stagione con Galatasaray. Guardo i gol che segno, vedo i miei errori. Questo mi ha davvero aiutato a crescere sia come calciatore che come uomo”.