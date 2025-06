Napoli in vantaggio su Roma e Atalanta per Matt O’Riley: offerta da 30 milioni

Napoli ha presentato un’offerta da 30 milioni di euro al Brighton per Matt O’Riley, centrocampista classe 2000 seguito da diversi club europei. Sulla scena ci sono anche Roma e Atalanta, ma è il club partenopeo a essersi mosso per primo in modo concreto.

In particolare, Gian Piero Gasperini, da poco alla guida della Roma, segue O’Riley da tempo e lo considera un profilo ideale per il suo stile di gioco. Anche l’Atalanta lo conosce bene, avendolo monitorato nelle ultime stagioni, ma al momento non ha ancora formalizzato un’offerta. Con la proposta già inviata al Brighton, il Napoli resta in vantaggio nella corsa al centrocampista danese.