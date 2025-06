Il Mattino – Terzini, per Juanlu il Siviglia spara alto. Gutierrez, c’è il sì, ma…

L’edizione odierna de Il Mattino scrive a proposito della situazione legata ai possibili movimenti in entrata da parte del Napoli per quanto riguarda i terzini. Si continua a trattare per Juanlu Sanchez del Siviglia, che però spara una valutazione molto alta. Resta vivo l’interesse anche per Miguel Gutierrez del Girona, ma il suo arrivo dipende anche da quello di un altro centrale. Per entrambi i calciatori la società ha incassato il sì al trasferimento. Di seguito, ecco quanto riportato. “Il Siviglia tiene altissima la quotazione di Juanlu Sanchez e Manna non vuole arrivare a certe cifre. Resta in ballo Miguel Gutierrez del Girona ma tutto dipende, anche, dall’arrivo o meno di un altro centrale. In realtà il Napoli è forte del gradimento sia di Gutierrez che di Juanlu che sanno benissimo quali prospettive tecniche si aprano in caso di accordo con il Napoli”.