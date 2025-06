Il Mattino si è soffermato sulla trattativa tra Napoli e Bologna per Dan Ndoye: “Il club emiliano ha lasciato intendere che non smobilita, impossibile cioè che ceda i suoi gioielli in blocco. Dunque, se questa è una (mezza) frenata per Beukema e Ferguson, non lo è per Ndoye. Perché lo svizzero spinge per vestire la maglia azzurra: il Bologna chiede 40milioni, ma l’offerta del Napoli non è poi così distante”.