Secondo Il Mattino, Antonio Conte si sarebbe sentito con Federico Chiesa: “Conte blinderà il Napoli, per la gioia del suo presidente, con il 4-3-3. La flessibilità dello scorso anno sarà solo un’eccezione. Non la regola. Dunque, nel gioco delle coppie, serve ancora un esterno: Chiesa ha sentito Conte ma fino ad agosto non avrà via libera in prestito dal Liverpool“.