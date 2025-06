Il Mattino – Capitolo portieri, per Meret questione di annuncio. Milinkovic-Savic, se il Torino aprirà…

L’edizione odierna de Il Mattino scrive a proposito della situazione di mercato del Napoli per quanto riguarda il ruolo del portiere. Manca pochissimo all’annuncio del rinnovo di Alex Meret. Una volta tornato dalle vacanze, l’estremo difensore firmerà l’estensione di contratto. Per quanto riguarda il ruolo del suo vice si pensa anche ad un ritorno di Simone Scuffet, ma in caso il Torino aprisse a Vanja Milinkovic-Savic, si entrerà nel gioco. Soprattutto, i granata hanno nel mirino degli azzurri come Cyril Ngonge e Michael Folorunsho, che potrebbero fungere da contropartita tecnica. Di seguito, ecco quanto riportato. “Meret è una questione solo di annuncio: tutto è fatto, solo che il portiere è in vacanza e si aspetta il suo ritorno per formalizzare ciò che è già stato fatto. Importante, serve un vice: Scuffet è tra i papabili, ma se il Torino apre a Milinkovic Savic il Napoli ha fatto sapere che vorrebbe entrare nel gioco. Anche perché i granata hanno un bel po’ di azzurri nel mirino: su tutti, Ngonge e Folorunsho. Vedremo, insomma”.