Il Mattino – Attaccante, avanza Lucca e il Napoli prova ad offrire una contropartita. Nunez sullo sfondo

Sarà Lorenzo Lucca o Darwin Nunez il prossimo attaccante del Napoli? Ne scrive a tal proposito l’edizione odierna de Il Mattino. Stando a quanto riportato, avanza la candidatura del centravanti bianconero, per il quale si è anche provato ad inserire una contropartita tecnica. Mentre l’uruguaiano al momento si è solo limitato ad ascoltare la proposta azzurra, in quanto ha un ampio numero di richieste.

“Come attaccante centrale avanza la candidatura di Lucca, anche perché ormai Bonny è vicinissimo all’Inter. Qui all’Udinese sono stati messi sul piatto varie soluzioni: su tutti Lindstrom. Ma la risposta, da parte di tutti, è sempre la stessa: solo soldi. Le piste che portano in Premier devono ancora maturare: Darwin Nunez è uno di quelli che più intriga, ma per ora l’uruguaiano si è limitato ad ascoltare le offerte dello scatenato Manna. Ma il suo futuro è ancora tutto da scrivere: perché l’attaccante vuole aspettare prima le eventuali proposte che arrivano dall’Arabia. Il Liverpool e il Napoli, per il momento, non hanno ancora avuti contatti diretti. Ma di tempo ce ne sta. Eccome”.