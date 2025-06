Gazzetta – Napoli, Ndoye del Bologna sempre più vicino: apertura totale

La Gazzetta dello Sport si è soffermata sulla trattativa che porterebbe Dan Ndoye al Napoli: “Manna si porta da sei mesi ormai appresso la sensazione di vuoto sulla corsia di sinistra, un peso del quale vorrebbe liberarsi e per non trovarsi di nuovo spiazzato si è messo a giocare su vari tavoli, un classico. Ndoye sta in prima fila, dialoghi avviati con gli agenti e appuntamento fissato in giornata, un’apertura totale che sta lì per un quinquennale da circa 3 annui, in attesa di ritrovarsi con Sartori per scendere nel dettaglio“.