Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato un’intervista per il settimanale 7 del Corriere della Sera. Ecco un’anticipazione dell’intervista integrale, in uscita domani: “La rinuncia più grande è stata non vedere tutte le fasi di crescita di mia figlia Vittoria. Ma sono rassegnato ad esser solo un allenatore deve esserlo, ha un suo staff, si confronta, ascolta ma alla fine ogni decisione viene presa da me, nel bene e nel male“.