Adani su De Bruyne: “Con Conte nascerà una squadra vincente”

Nel podcast Viva el Futbol, Lele Adani ha parlato del possibile approdo di Kevin De Bruyne al Napoli, sottolineando il ruolo chiave di Antonio Conte nella costruzione di una squadra competitiva. Secondo Adani, affidare De Bruyne a Conte significa dare il via a un nuovo ciclo, in cui si costruisce una squadra attorno al talento del belga senza però renderla dipendente da lui.



De Bruyne, definito da Adani “il miglior passatore del decennio”, ha sempre spostato gli equilibri ovunque abbia giocato e sarebbe un valore assoluto anche in Serie A. Conte, dal canto suo, saprà valorizzarlo, ma chiederà anche a lui di integrarsi e creare connessioni con i compagni.

Il tecnico lavorerà per alzare la qualità complessiva del gioco, consapevole che le ambizioni del Napoli sono cresciute e che non basta più essere una squadra “dura a morire”: serve un salto di livello. De Bruyne può rappresentare quel salto, migliorando non solo le prestazioni individuali, ma anche l’identità collettiva della squadra.