Sportmediaset – Juanlu, il Napoli ha provato ad inserire Simeone nell’affare. La risposta del Siviglia

Il Napoli lavora a Juanlu, terzino di proprietà del Siviglia. Secondo quanto riportato dal portale Sportmediaset, la società spagnola chiede 20 milioni ai partenopei (che ne offrono solo 15) per chiudere l’affare. Per cercare di abbassare questa cifra, la dirigenza napoletana ha provato ad inserire nella trattativa il cartellino di Giovanni Simeone, che ha un solo anno di contratto e non ha trovato molto minutaggio sotto la gestione di Antonio Conte. Al momento però, gli andalusi hanno fatto muro su qualsiasi contropartita tecnica, in quanto sono alla disperata ricerca di denaro a causa di pesanti difficoltà economiche.