Sabatini: “Sarà complicato tenere testa al Napoli. E quando ti presenti con De Bruyne…”

Walter Sabatini, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Tra gli argomenti, si è parlato anche della situazione del Napoli, oltre che del maxi colpo Kevin De Bruyne. Di seguito, le sue dichiarazioni a riguardo.

La prima che la ispira.

«Che il Napoli sta avviando un ciclo di medio-lungo termine e sarà complicato tenergli testa. Visto così, viene il sospetto che per un biennio, magari anche un triennio, si vada incontro a un dominio di una squadra che era già forte di fatto e che lo sta diventando ancora di più».

De Bruyne è seduzione.

«Se vincilo scudetto e ti presenti subito con De Bruyne allora stai lanciando un messaggio chiarissimo e preoccupante per la concorrenza. E se poi a tutto ciò affianchi la statura di quelli che già ci sono, tanto per fare un solo nome McTominay, non se ne esce. L’anomalia della recente storia del Napoli è stato il decimo posto di due campionati fa, perché ormai era da oltre un decennio che la società era modulata tra le grandi».

Aggiungiamoci altro.

«Se poi sei, con il Bologna, una delle due grandi a non aver cambiato l’allenatore con cui hai attraversato l’intero torneo, vuol dire che stai dentro al cosiddetto Progetto, che non è certo una parola retorica ma l’essenza deltuo modo di essere».

De Bruyne a quelli come lei dà emozioni.

«È il calcio visionario di chi è capace di guardare dove nessuno mai oserebbe. Un artista che frequenta zone inaccessibili agli altri. Se sta in condizione, è destinato a fare la differenza. E il Napoli ad essere la grande protagonista dell’imminente futuro».