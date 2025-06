Romano – Ndoye, accordo ormai raggiunto col Napoli! Conte approva. I dettagli

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, ha svelato alcune novità in merito alla trattativa del Napoli per Dan Ndoye sul suo profilo X. Secondo quanto riportato, il Napoli sta proseguendo nei colloqui con il calciatore svizzero (approvato da Conte), con cui ha definito le condizioni personali. Intanto, vanno avanti le discussioni con il Bologna. Nella lista dei partenopei rimane anche Jadon Sancho, ma non alle attuali condizioni salariali. “Il Napoli sta progredendo nei colloqui per l’ingaggio di Dan Ndoye e le condizioni personali sono ormai quasi concordate. Sono in corso i colloqui con il Bologna e, come riportato, Conte ha approvato Ndoye come obiettivo già il mese scorso. Jadon Sancho rimane sulla lista del Napoli ma non alle attuali condizioni di stipendio”.