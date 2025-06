Pedullà: “Occhio all’evoluzione di Musah, non siamo alle firme ma trattativa nemmeno arenata”

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato di Sportialia, ha svelato alcune novità di mercato sul suo canale YouTube. Tra gli argomenti, si è parlato anche della trattativa tra il Napoli ed il Milan per Yunus Musah. Secondo quanto rivelato dal collega, questa non è ancora chiusa, ma nemmeno arenata. Perché possa andare in piedi, serve rimetterla in moto. “Stiamo attenti all’evoluzione di Musah. Non siamo in una situazione di dentro fuori. Come dissi la settimana scorsa non eravamo ad un passo dalla firma, ma non è nemmeno definitivamente tramontata. Basterebbe poco per rimettere in moto tutto il meccanismo e così andare a dama”.