Marchetti: “Il Napoli vuole Nunez del Liverpool. Su Sancho…”

Luca Marchetti, giornalista Sky, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 per parlare del mercato in entrata del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Per il ruolo di centravanti il Napoli valuta sempre Lucca dell’Udinese e Darwin Nunez del Liverpool. L’uruguaiano ha dato apertura al trasferimento in Italia, ma ci sarebbe da capire come Nunez andrebbe ad integrarsi con Lukaku per il posto da titolare. Questa è una delle valutazioni che sta facendo il Napoli, una scelta che condizionerà anche le altre operazioni di mercato. Il Napoli è ancora interessato a Bonny e potrebbe prendere due ragazzi da crescere alle spalle di Lukaku, anziché andare su un big come Nunez. Su Bonny, però, è in vantaggio l’Inter che è vicina all’accordo con il Parma. Sull’attaccante esterno c’è sempre la questione relativa a Sancho, ci sono i presupposti per l’intesa con il giocatore. Resta il nodo con il Manchester United che, al netto di una scadenza di contratto nel 2026, gli inglesi hanno opzione per allungarlo un altro anno e chiedono almeno 25 milioni di euro. Il Napoli attende di capire, ma resta sul giocatore”.