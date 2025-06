Gazzetta – Napoli, Cajuste e Lindstrom non sono stati riscattati. Ma la possibilità cessione resta aperta

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive a proposito del rientro di alcuni calciatori del Napoli dal prestito. In particolare, ci si concentra su Jens Cajuste e Jesper Lindstrom, approdati rispettivamente all’Ipswich Town e all’Everton. Il primo non è stato riscattato in quanto non è scattato l’obbligo legato alla permanenza in Premier League, ma ha convinto la loro dirigenza che proverà a prelevarlo a titolo definitivo. Mentre il secondo ha comunque tanti estimatori nella massima serie inglese, nonostante i Toffees non lo abbiano riconfermato.

“Su Cajuste c’erano un obbligo di riscatto in caso di salvezza: obiettivo fallito dall’Ipswich, che comunque mantiene la speranza di poter acquistare a titolo definitivo il centrocampista svedese, che ha convinto la dirigenza inglese. Molto più complessa la situazione di Lindstrom, la cui stagione è terminata ad aprile dopo un’operazione per ernia. Il danese non è stato riscattato per 22 milioni, ha ancora tanti estimatori in Inghilterra, ma prima dovrà dimostrare di aver recuperato appieno”.