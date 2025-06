CdS – Pisa, per la A si guarda in casa Napoli. Piace Simeone e non solo

Il Pisa, società neopromossa in Serie A, è al lavoro per formare una rosa che abbia esperienza nel massimo campionato. Motivo per cui, sta sondando diversi profili con tanta esperienza in Italia. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, alcuni di questi sarebbero di proprietà del Napoli. Su tutti, la suggestione principale è legata all’attacco e riguarda Giovanni Simeone, bomber di personalità. C’è però volontà di rinforzarsi anche sugli esterni, motivo per cui sono portati avanti dei sondaggi per quanto riguarda Pasquale Mazzocchi e Alessio Zerbin.