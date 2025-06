CdS – Nunez ascolta la proposta del Napoli, intanto il Liverpool fa il prezzo. I dettagli

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport scrive a proposito dell’interesse del Napoli per Darwin Nunez, attaccante del Liverpool tra i principali obiettivi di mercato dei partenopei. L’avventura dell’attaccante uruguaiano in maglia Reds sembra essere finita, motivo per cui si stanno valutando nuove destinazioni, tra cui il Napoli. Oggi, si può trattare ad un prezzo più vantaggioso rispetto ai 75 milioni spesi dagli inglesi per prelevarlo dal Benfica, con il giocatore che ha iniziato ad aprire a nuovi progetti. Di seguito, ecco quanto riportato.

“La valutazione, ovviamente, non è più quella di tre anni fa: 75 milioni, versati nel 2022 per strapparlo al Benfica. Darwin è ancora giovane, compirà 26 anni il 24 giugno, oggi vale meno. Ha perso peso, considerazione, centralità. Il Liverpool lo valuta 50 milioni, cifra alta ma trattabile, come accade all’inizio di ogni storia di mercato. E la porta è stata aperta dallo stesso giocatore, che ha cominciato ad ascoltare la proposta del Napoli, senza però escludere altre destinazioni. Piace molto anche al Milan (che si è mosso dopo rispetto agli azzurri), a diverse squadre europee, e attira molto anche in Arabia Saudita (Al Nassr). Ma per ora, quest’ultima resta una tentazione marginale: Darwin vuole restare in Europa, giocare un campionato competitivo e – perché no – la Champions League. Ha bisogno di sentirsi importante, centrale in un progetto tecnico che lo valorizzi. Ha sete di riscatto soprattutto dopo gli ultimi mesi difficili”.