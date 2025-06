CdS – Napoli, ieri incontro con gli agenti di Ndoye, ma il Bologna spara alto: “Per questa cifra non si muove”

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport scrive a proposito dell’interesse del Napoli per Dan Ndoye del Bologna. Secondo quanto riportato, ieri pomeriggio c’è stato un incontro tra la dirigenza partenopea e gli agenti del calciatore svizzero. Tuttavia, il dubbio principale consiste nell’elevata valutazione fatta dai felsinei, da cui gli azzurri trattano anche Beukema, proponendo come contropartita Zanoli, rientrato dal prestito dal Genoa e gradito al tecnico Vincenzo Italiano.

“Oggi la società emiliana è più disposta a trattare l’uscita dello svizzero, ma certamente alle sue condizioni che partono da posizioni più distanti rispetto a quelle del Napoli: parliamo di 40 milioni, cifra che i partenopei proveranno a capire quanto limabile. Senza contare che con il Bologna i contatti sono continui anche perché in ballo, oltre a Ndoye, c’è l’interesse per Beukema, 26, e in uno dei due affari può essere inserito Zanoli, profilo gradito a Italiano”.

La testata, riporta poi le voci che arrivano da casa Bologna per quanto riguarda le proposte del Napoli. Stando a queste, Ndoye non si muoverà se non per 40 milioni cash.

“Il Bologna stima Zanoli, ma per Ndoye chiede solo soldi, che tra l’altro non dovranno essere inferiori ai quaranta milioni. «No, per una cifra più bassa Ndoye non si muoverà mai da Casteldebole, questo potete scriverlo bello grosso», la frase che è trapelata ieri dalle stanze che contano di Casteldebole”.