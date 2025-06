Cammaroto:”Sondaggio importante per Mandragora, novità su Anguissa

Emanuele Cammaroto di Napolimagazine scrive di un sondaggio importante del Napoli per Rolando Mandragora ed novità sul futuro di Anguissa.

“Sondaggio importante per Rolando Mandragora, il Napoli ci lavora sottotraccia da tempo e lo avevamo anticipato il 28 marzo scorso. Contratto in scadenza con la Fiorentina, e’ un pallino di Conte. Attenzione perché Anguissa sta riflettendo sul suo futuro e non ha affatto chiuso alla possibilità di restare a Napoli. Pressing Conte, il giocatore ha un rapporto forte col tecnico ed e’ combattuto sulla decisione. Cauto ottimismo e possibile svolta all’orizzonte”.