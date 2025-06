Tuttosport-Rafa si avvicina al Villareal: la situazione

Il futuro di Rafa Marin sarà in Spagna; il calciatore attualmente impegnato nell’Europeo Under 21 sarebbe pronto al ritorno in patria dopo un solo anno.

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport il Villareal sarebbe pronto all’acquisto del centrale madrileno: “”In uscita c’è Rafa Marin, promesso sposo del Villarreal e per il quale si avvicina l’accordo tra i club sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni“.

Rafa, nella scorsa stagione ha trovato poco spazio nello scacchiere tattico di mister Conte ed il ritorno in patria potrebbe aiutarlo a rilanciarsi dopo un’annata vissuta ai margini.