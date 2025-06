Sky: “Beukema ha detto sì al Napoli. È affascinato dal poter lavorare con Antonio Conte”

Sam Beukema ha scelto di accettare la corte del Napoli e trasferirsi ai piedi del Vesuvio.

Il giornalista di Sky, Luca Marchetti ha fatto il punto per quanto concerne la difesa azzurra: “Sempre più calda la pista Beukema, rimangono in piedi anche le altre. Non si dimentichi Chalobah, i discorsi fatti per Gatti e anche Scalvini piace. Ad oggi però Beukema è quello che sicuramente ha detto ‘sì’ al Napoli, sarebbe affascinato dal poter lavorare nella squadra campione d’Italia ed essere allenato da Antonio Conte. La proposta economica poi è più alta del contratto in essere con il Bologna. Immaginiamo che ci possa essere un contatto tra le società in settimana, per capire se l’operazione può essere veramente fattibile“.