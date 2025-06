Sky: “Anguissa può ancora rinnovare il proprio contratto. La trattativa per Musah dipende dal futuro di Zambo”

Frank Zambo Anguissa potrebbe rinnovare il contratto con il Napoli bloccando l’affare per Yunus Musah.

Luca Marchetti, giornalista di Sky ha rivelato che possa esserci tale possibilità: “A centrocampo, Anguissa non ha ancora detto di no al rinnovo, anzi, c’è la possibilità che possa continuare a giocare nel Napoli. Questo fatto ha frenato i discorsi per Yunus Musah. Quindi se dovesse rimanere Anguissa, il Napoli preferirebbe non trattare Musah e per questo è stato messo in stand-by. In caso dovesse verificarsi la permanenza di Anguissa, il Napoli potrebbe spostare i soldi per Musah su altre situazioni“.