L’edizione odierna de Il Mattino si è soffermata sull’interesse del Napoli per Jadon Sancho, evidenziando come il club azzurro necessiti di un intervento significativo per potenziare l’attacco a disposizione di Conte. Gli azzurri molto attivi in questa fase di mercato, hanno rivolto lo sguardo ancora alla Premier League, dove ci sono calciatori in cerca di rilancio. Tra questi spicca Jadon Sancho, classe 2000, che in Inghilterra fatica a dimostrare il suo valore: nell’ultima stagione ha militato nel Chelsea in prestito dal Manchester United. Nonostante ciò, né Maresca né Amorim sembrano considerarlo una pedina fondamentale per il futuro. Manna, che intrattiene rapporti costanti con lo United grazie all’affare McTominay concluso un anno fa, sta valutando l’ipotesi. Tuttavia, il nodo cruciale restano le cifre. Sebbene il Manchester non chieda più gli oltre 80 milioni offerti al Borussia Dortmund quattro estati fa, l’ingaggio rappresenta un ostacolo significativo. Negli ultimi anni, infatti, Sancho ha percepito uno stipendio annuo superiore ai 15 milioni di euro, una cifra fuori portata per la Serie A. Nonostante ciò, l’idea rimane viva: il Napoli intende sondare il terreno, analizzare i dettagli e chissà, magari tentare un affondo decisivo in futuro.