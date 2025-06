La Gazzetta dello Sport, nell’edizione odierna, ha fatto il punto sul mercato futuro del Napoli. Secondo il quotidiano, il club azzurro è alla ricerca di un altro difensore centrale per rafforzare il reparto arretrato. Conte desidera avere a disposizione cinque centrali di alto livello per affrontare al meglio la prossima stagione. Tra i nomi seguiti dai dirigenti, spicca quello di Trevoh Chalobah del Chelsea. Secondo le indiscrezioni, il Napoli sta osservando da vicino la situazione. Chalobah, che compirà 26 anni il prossimo 5 luglio e ha totalizzato 26 presenze nell’ultimo campionato, sembra essere l’opzione preferita rispetto al costoso Beukema del Bologna. Manna, responsabile del mercato azzurro, attende il momento opportuno per avviare trattative con il Chelsea, pur consapevole che prima sarà necessario cedere Rafa Marin. Il reparto difensivo continuerà a ruotare intorno a Rrahmani, considerato il punto fermo della linea arretrata, affiancato da Buongiorno. Juan Jesus e Marianucci completeranno un organico che dovrà misurarsi su ben quattro fronti competitivi.