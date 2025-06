L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato le strategie del Napoli in vista del prossimo mercato. Secondo il quotidiano, il club azzurro sarebbe particolarmente attivo e starebbe monitorando diversi profili provenienti dalla Premier League. Dall’Inghilterra, il Sun ha rilanciato un nome interessante: Jack Grealish. L’esterno inglese, che compirà 30 anni il prossimo 10 settembre, ha attraversato una stagione complicata con il Manchester City. Il suo nome sarebbe stato proposto al Napoli, rappresentando un’opzione affascinante, seppur complessa. Tuttavia, l’attenzione del Napoli sembra più concretamente rivolta all’altra sponda di Manchester, dove si cerca di approfondire una pista più accessibile. In questo caso, si tratta di Jadon Sancho, 25 anni, in uscita dal Manchester United dopo un periodo in prestito al Chelsea. Con i Blues, l’esterno offensivo ha totalizzato 42 presenze e 5 gol, uno dei quali messo a segno nella finale di Conference League. Al momento, l’operazione è in fase di valutazione, sia in termini economici che di fattibilità logistica.