Roberto Mancini commenta le difficoltà degli attaccanti italiani e il futuro della Nazionale

Roberto Mancini, oggi alla guida dell’Arabia Saudita, è tornato a parlare del suo passato in azzurro con tono critico e lucido. In un’intervista dello Sport, ha definito “una delle più grandi sfortune del calcio italiano” l’assenza di un vero centravanti da oltre 15 anni.

Il vuoto al centro dell’attacco: chi può raccogliere l’eredità?

Il problema del centravanti in Italia non è recente, ma assume contorni più drammatici alla luce delle prestazioni altalenanti della Nazionale dopo la vittoria a Euro 2020.

Ciro Immobile, nonostante i numeri importanti con la Lazio, non è mai riuscito a convincere pienamente in maglia azzurra.

Andrea Belotti è ormai lontano dai suoi anni migliori, e Gianluca Scamacca — oggi al’Atalanta, dopo un passaggio complicato al West Ham — resta una scommessa, non una certezza.

Nel 2024 si è parlato molto anche di Mateo Retegui, argentino naturalizzato italiano, attualmente in forza al Genoa. Le sue doti fisiche e l’istinto da goleador sembrano adattarsi bene al calcio europeo, ma il suo impatto internazionale è ancora tutto da verificare.

Tra i giovani, Lorenzo Lucca (Udinese), classe 2000, è uno dei pochi nomi che si fa strada, ma manca ancora di esperienza ad alti livelli.

Mancini ha sottolineato che “non basta solo il talento”: serve continuità, mentalità vincente e una struttura di gioco che sappia valorizzare l’attaccante.

Ed è proprio qui che, secondo l’ex CT, entra in gioco quella che lui definisce una delle grandi misteri del calcio italiano.

La “misteriosa” sterilità offensiva: problema tecnico o culturale?

Perché in una nazione che ha prodotto attaccanti del calibro di Roberto Baggio, Paolo Rossi, Alessandro Del Piero e Francesco Totti, oggi sembra impossibile trovare un vero bomber? Mancini, senza mezzi termini, parla di un sistema che ha smesso di produrre numeri 9 completi, privilegiando altri ruoli o modelli di gioco.

Secondo uno studio pubblicato nel 2023 dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), solo il 13% degli attaccanti titolari in Serie A è di nazionalità italiana, contro il 35% del 2005.

La preferenza dei club per punte straniere, spesso più pronte fisicamente o tatticamente, ha limitato le occasioni per i talenti locali di crescere e affermarsi. Un dato allarmante che conferma le parole di Mancini.

Inoltre, molte giovanili italiane — come denunciato anche da Arrigo Sacchi in un’intervista a Sky Sport — tendono a privilegiare l’aspetto difensivo e il possesso palla, piuttosto che lo sviluppo offensivo e la finalizzazione.

Questo approccio potrebbe spiegare la cronica difficoltà nel creare centravanti naturali capaci di segnare con regolarità.

L’importanza di cogliere l’attimo: come nel gioco, così nello sport

Le prospettive per Euro 2024 e il dopo-Mancini

Dopo l’uscita di scena di Mancini, il nuovo commissario tecnico Luciano Spalletti ha avviato una profonda ristrutturazione tattica.

A Euro 2024 l’Italia si presenterà con una rosa rinnovata e un’idea di gioco più aggressiva, basata sul pressing alto e il possesso offensivo. Tra i convocati spiccano i nomi di Raspadori, Scamacca e Retegui, ma nessuno sembra ancora in grado di essere quel “numero 9” che tutti aspettano.

Le speranze, quindi, si affidano alla coesione del gruppo e all’organizzazione. Ma il tema dell’attaccante resta aperto.

E non è escluso che, come spesso accade nel calcio, sia proprio un outsider a esplodere nel momento meno atteso — trasformando un’incognita in leggenda.

Giovani talenti e sistema di formazione: il nodo dello scouting in Italia

Oltre alle cause tattiche e culturali, il problema dell’attacco italiano affonda le radici anche in un sistema di scouting e formazione che, secondo molti osservatori, fatica a rinnovarsi.

Le accademie calcistiche italiane, pur vantando una lunga tradizione, sembrano meno efficaci rispetto a quelle di altri Paesi europei nel valorizzare il potenziale offensivo dei giovani.

Paesi come la Francia e l’Inghilterra investono da anni in centri di sviluppo tecnico all’avanguardia, dove i giovani attaccanti ricevono fin da subito un’educazione mirata alla finalizzazione, al movimento senza palla e alla capacità di giocare sotto pressione.

In Italia, invece, molti vivai privilegiano ancora un’impostazione difensivista, eredità di un’impostazione storica.

Secondo un’analisi pubblicata da UEFA Training Ground nel 2024, l’Italia è tra i cinque Paesi con il minor numero di attaccanti formati internamente ai club professionistici e poi promossi in prima squadra.

Questo trend rende più difficile l’emersione di talenti in grado di competere ai massimi livelli.

Il rischio, come sottolineato anche da tecnici come De Rossi e Gilardino in recenti interviste, è quello di perdere intere generazioni di potenziali bomber, soffocati da un sistema che non riesce a creare le condizioni giuste per il loro sviluppo.

Considerazioni finali

Le parole di Roberto Mancini toccano un nervo scoperto del calcio italiano: la mancanza di un centravanti dominante.

Una questione che non si risolve con un singolo talento, ma con una riflessione più ampia sul sistema calcistico nazionale.

Le parole di Roberto Mancini toccano un nervo scoperto del calcio italiano: la mancanza di un centravanti dominante.

Una questione che non si risolve con un singolo talento, ma con una riflessione più ampia sul sistema calcistico nazionale.