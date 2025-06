Rai – Osimhen in attesa della Premier, il Napoli frena su Lucca e Nunez: il punto sul mercato

Il futuro di Victor Osimhen continua a tenere banco in casa Napoli. Come riportato da Ciro Venerato a RaiNews24, si tratta di giorni di attesa per l’attaccante nigeriano, che dopo aver detto “no” all’Arabia Saudita, guarda ancora con interesse alla Premier League.

Secondo l’esperto di mercato Rai, Osimhen sogna l’Inghilterra, ma è consapevole di essere solo una delle alternative valutate dai top club inglesi. In Arabia, intanto, non hanno mollato la presa, nonostante il recente rifiuto del giocatore.

La situazione in uscita, inevitabilmente, condiziona le mosse del Napoli sul fronte attaccanti:

Darwin Nunez resta un nome caldo, ma legato a sviluppi futuri.

Anche Lorenzo Lucca, seguito con interesse da Giuntoli ai tempi della Juve e ora finito nel mirino azzurro, è considerato interessante ma troppo costoso rispetto al valore percepito dal club.

In questo contesto, il club di De Laurentiis non può ancora affondare il colpo per nessuno dei due, proprio perché la cessione di Osimhen — clausola da 75 milioni — è ancora in standby.

Venerato spiega: “Il Napoli attende. Sa che il tempo può giocare a suo favore. In rosa ci sono ancora Osimhen e Simeone, quindi non c’è fretta. Il mercato è lungo e gli azzurri, come sempre, non si faranno trovare impreparati.”