Napoli, senti Sarri – ” Il mio Napoli non aveva la forza economica che invece ha oggi, può aprire un ciclo “

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha tenuto un “clinic” di specializzazione dedicato ad allenatori (professionisti e non), addetti ai lavori del mondo del pallone e appassionati a Castiglione della Pescaia. L’ex Napoli ha risposto ad alcune domande ai presenti, dove ha parlato anche del Napoli e della sua esperienza in azzurro. Di seguito uno spezzone delle sue dichiarazioni:

” Il mio Napoli non poteva permettersi acquisti di determinati costi, non aveva la possibilità economica di prendere certi giocatori, ora invece può comprare qualsiasi tipo di calciatore. Oggi il Napoli ha creato un meccanismo di crescita nella vittoria che gli può permettere non solo di vincere, ma di creare un ciclo vincente. “