Napoli, i tre giocatori da cui Conte si aspetta ancora di più

Ci sono tre giocatori del Napoli che hanno un conto in sospeso con il destino per la prossima stagione, quella che secondo i migliori bookmakers vedrà proprio la squadra azzurra come grande favorita per la vittoria dello scudetto. In attesa del mercato e dunque dell’estate, aspettando i primi annunci – dopo Marianucci – per capire il livello degli acquisti, Conte sa bene di avere già un organico forte a propria disposizione con giocatori ancora tutti da scoprire. Ce ne sono almeno tre che in questa stagione, nonostante il titolo appena conquistato, non sono riusciti a dare il massimo. Anzi, ci hanno provato, ma senza successo, frenati da infortuni e sfortune varie. Si tratta di Buongiorno, Gilmour e Neres. Di questi tre, solo il secondo è stato spesso fuori per scelta tecnica, per la concorrenza di Lobotka. Gli altri, il difensore e l’ala offensiva, hanno vissuto una stagione caratterizzata da problemi fisici che li hanno costretti a saltare diverse partite vissute ai box.

L’alter ego di Lobotka pronto a diventare altro

Billy lo scozzese, prelevato a fine mercato dal Brighton su richiesta precisa di Conte, è stata preziosa alternativa di Lobotka. Ha giocato al suo posto quando Lobo è mancato e poi anche al suo fianco come play di scorta nei giorni in cui Anguissa era assente per infortunio. Alla fine il suo rendimento è stato più che sufficiente considerando che era al primo anno in Italia e al Napoli. Nella prossima stagione Conte, con gli impegni che si moltiplicheranno, lo utilizzerà ancora di più e per questo vorrà vedere da parte sua una crescita ulteriore che passerà attraverso le prestazioni ma anche la continuità di rendimento. A proposito di Lobo, molti tifosi sono pronti a utilizzare i propri codici bonus scommesse per prevedere l'addio proprio dello slovacco che ha una clausola rescissoria valida nelle prime due settimane di luglio. Sarà così? Di sicuro, nel caso, Gilmour è il futuro del Napoli. E poi ci sarebbe il mercato per il vero sostituto dello slovacco. Staremo a vedere.

Il futuro leader e capitano della difesa

Alessandro Buongiorno, difensore della Nazionale italiana, è stato uno dei grandi colpi dell’ultimo mercato. Il Napoli lo ha strappato la Torino per circa 40 milioni ma Conte ha potuto utilizzarlo solo in 22 partite di campionato. Praticamente il centrale è rimasto fuori quasi per un girone intero. Ecco perché anche lui dal prossimo anno vorrà imporsi come titolare fisso senza intoppi o infortuni vari. Ci riuscirà? Se lo augura il Napoli e lo stesso Conte che lo considera capitan futuro e già leader della squadra. Quello di De Laurentiis è stato un investimento importantissimo per un giocatore che ha sempre dimostrato, già giovanissimo al Torino, di avere grandi qualità e una personalità che spicca. Buongiorno non ha mai avvertito il peso del grande salto o del Maradona, anzi si è esaltato in uno stadio che lo ha subito eletto a idolo. Tante partite in cui è stato insuperabile, altre in cui ha sofferto a distanza. Juan Jesus lo ha sostituito con prestazioni convincenti tanto da meritare il rinnovo per un’altra stagione fino al 2026.

Il funambolo sfortunato che non vuole fermarsi più Il giocatore più atteso e poi meno visto all’opera è stato David Neres. Prima alternativa, poi titolare solo per poche partite. In totale 28 in campionato ma molti sono stati spezzoni di gara nel finale. Neres quando è andato via Kvaratskhelia era stato promosso a titolare ma si è subito fermato per problemi fisici e così Conte ha rimediato con Spinazzola esterno alto. Neres ha dimostrato solo in parte le sue qualità. Dribbling, serpentine e sprint si sono visti a tratti. Come al Franchi. A gennaio. Secondo e ultimo gol in campionato. Pochi per un attaccante a cui è evidente chiedere anche reti e supporto in zona realizzativa. Conte si aspetta tanto da lui per l’anno prossimo e lo stesso vale per i tifosi. Potrà addirittura essere considerato un nuovo acquisto considerando che nel finale di campionato l’allenatore del Napoli non lo ha quasi mai avuto a disposizione.