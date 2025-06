CorSera – Napoli, l’Al-Hilal insiste per Osimhen: il giocatore vuole o la Premier o una big italiana

Il Corriere della Sera si sofferma sulla situazione di Victor Osimhen: “La stella che sposterà gli equilibri è Victor Osimhen che, pur dopo il rifiuto di inizio mese a trasferirsi all’Al Hilal, è rimasto nel mirino degli arabi. Ci andrà? Difficile, il nigeriano finora ha manifestato l’intenzione di rimanere nel calcio continentale: il Galatarasay dove è in prestito fino al 30 giugno lo terrebbe. Ma pagherà la clausola di 75 milioni al Napoli? La verità è che il giocatore vuole la Premier o una big italiana (la Juventus che lo segue da mesi e il Milan di Allegri lo stimano) ma non intende rinunciare allo stipendio da 12 milioni netti. Di certo non tornerà a Napoli con cui i rapporti si sono sfilacciati“.