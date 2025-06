Cds – Napoli, piace Lookman per l’attacco, ma ci sono degli ostacoli: le ultime

Il Corriere dello Sport si sofferma sulla possibile trattativa degli azzurri per Ademola Lookman, attaccante dell’Atalanta: “Il concetto di gol fa sempre rima con un attaccante veloce e micidiale che tatticamente, come Ndoye, è in grado di sacrificarsi avendo mandato giù a memoria nelle ultime stagioni il gioco uomo su uomo di Gasperini con l’Atalanta: Lookman, certo, perfetto nel tridente, dietro il centravanti e al suo fianco. Punti a sfavore: parteciperà alla Coppa d’Africa con la Nigeria, dopo aver vinto il Pallone d’oro africano dopo Osimhen, e la Dea lo valuta una sessantina di milioni. Compirà 28 anni il 20 ottobre, ma la qualità non si discute. Ha tutto. Il reparto acquisirebbe gol, imprevedibilità e giocate“.